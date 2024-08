Germania già al lavoro con i partner europei Assalto all' Italia | ci rimandano indietro i migranti?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il governo tedesco è in contatto "a vari livelli" con iper la ripresa della cosiddetta 'procedura di Dublino' con l', così da ripristinare i respingimenti, vale a dire i trasferimenti dei richiedenti asilo respinti ine le eventuali procedure di accoglimento nell'ambito del meccanismo di solidarietà dei Paesi Ue. In questo senso "spetta alla Commissione europea" verificare "il rispetto del diritto europeo negli Stati membri" e "la sua attuazione", sottolinea all'agenzia LaPresse un portavoce del ministero dell'Interno tedesco, commentando le varie misure adottate inper accelerare le espulsioni dei richiedenti asilo non aventi diritto, alla luce anche dell'attacco mortale di Solingen.