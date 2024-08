Borsa | Europa poco mossa future Usa contrastati Milano +03%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Borse europeemosse con iUsanel giorno dei conti di Nvidia, attesi per oggi. Domani invece sono in calendario le immatricolazioni di auto nei vari paesi europei, l'inflazione tedesca e il Pil Usa. La migliore è Francoforte (+0,4%), seguita dae Parigi (+0,3% entrambe), Madrid (+0,17%) e Londra (-0,1%). Cala il greggio (Wti -0,56% a 75,11 dollari al barile), accelera il gas (+0,82% a 39,01 euro al MWh), che risale sopra la soglia dei 39 euro, piatto l'oro (-0,08% a 2.506 dollari l'oncia. In rialzo il dollaro che sfiora quota 0,9 euro e 0,76 sterline, mentre il differenziale tra btp e Bund decennali tedeschi si porta a 138 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,5 punti al 3,64% e quello tedesco di 2,6 punti al 2,26%.Air France (-0,4%) che ha perfezionato l'acquisto del 19,9% della danese Sas annunciato lo scorso ottobre.