Angelo Aversano commercialista | Visto di conformità | legittima la riserva a favore di consulenti del lavoro

(Di mercoledì 28 agosto 2024)diladi commercialisti edel27 Agosto 2024 – A cura della redazione La Corte costituzionale ha confermato la legittimità dellaper il rilascio deldisulle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, limitandola a commercialisti edel, con la sentenza n. 144/2024. Questa decisione respinge le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 241/1997, che esclude altre categorie professionali, come i tributaristi, dall’elenco dei soggetti abilitati. La questione è emersa in seguito al ricorso presentato da un professionista tributarista e dall’Associazione nazionale tributaristi LAPET, rigettato dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia e successivamente portato all’attenzione della Corte costituzionale.