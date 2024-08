Meloni a Palazzo Chigi legnata alla sinistra | La vera estate difficile | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 agosto 2024) Usa l'ironia Giorgiaper tornare sui social dopo i giorni di riposo passati in Puglia: "Eccomi qua! Sono ricomparsa! Richiamate tutte le unità, sono a", afferma la premier nelmessaggio postato su Facebook, in cui annuncia, appunto, il ritorno adopo qualche giorno di vacanza. "Volevo dirvi che sono grata di aver avuto la possibilità di aver riposato un po' - continua- e di aver passato del tempo con mia figlia. Sono consapevole di essere fortunata anche per questo. Ad alcuni attentissimi osservatori che hanno definito: 'ladella Melonì', dico che quelle difficili sono le estati di altri, quelle di chi le vacanze non può farle". La premier ha ricaricato le batterie: "Voglio dire a tutti che farò buon uso di questa energia, anche se non ho mai smesso di essere attenta alle mie responsabilità.