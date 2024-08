Sorelle Meloni Paola Concia alla sinistra Siete degli sciacalli bava alla bocca impressionante

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Anna, femminista storica, già parlamentare del Pd, è persona dialogante e onesta intellettualmente. Al punto da mandare un siluro ai dem, accusati di “sciacggio” contro leGiorgia e Arianna. Non si nasconde, non lo ha mai fatto, non teme di “sparigliare”, anzi. Ha fatto rumore un suo comnmento su X: “Lacontro Arianna e Giorgiasoprattutto da gente di“. Infatti il veleno contro Ariannaall’indomani del suo annuncio di avere concluso la sua unione con il ministro Lollobrigida è stato vergognoso. L’accusa che, essendo per la famiglia tradizionale, se lascia suo marito non è coerente, è e stata indecente. «La mia cultura non è “Dio, patria e famiglia”. Sono sposata con una donna. Io però “Dio, patria e famiglia” lo combatto politicamente.