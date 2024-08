Fotinì Peluso ha molte passioni tra cui Fleabag il personaggio di Medea gli anelli e i viaggi esotici

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Abbiamo raccolto un po' di domande veloci che aiutassero a conoscere megliocome persona, oltre che come attrice. Da cosa sta guardando in tv al libro che ha sul comodino, dal suoo dei sogni al suo “talento inutile”, quello buffo, che non serve a niente ma aiuta a sorridere di sé e a scherzare con gli amici, in due minuti di video Get to know, scopri diversi aspetti poco noti della protagonista di Tutto chiede salvezza 2. Spoiler 1: la sua serie preferita in questo momento è, ideale per chiunque si senta ogni tanto un po' timido o goffo e tenda a trovarsi spesso davanti a situazioni emotivamente disfunzionali.