La sconosciuta parabola di Orazio de Attelis e il disincanto della causa rivoluzionaria

(Di sabato 24 agosto 2024)de Attellis (1774-1850) fu uno dei patriarchi del radicalismo moderno. Secondogenito del marchese di Sant’Angelo, sconfesso? – sin da giovanissimo – la vita nobiliare per abbracciare le armi, la cospirazione e la stampa radicale. Di formazione giacobina e repubblicano intransigente, navigo? per intero l’eta? delle rivoluzioni. Dopo un intenso apprendistato negli ambienti settari del Triennio repubblicano, con il pronunciamento del 1° luglio 1820, a Napoli, sali? alla ribalta del fronte liberale quale antagonista dei leader dell’insurrezione. Esule combattivo e pamphlettista polemico a Barcellona e a Citta? del Messico, tra il 1821 e il 1825, e paladino dell’indipendenza texana, a New Orleans, dal 1836, incarno? l’archetipo dello sconfitto nel mondoRestaurazione.