Asia Argento si espone sul caso Morgan-Angelica Schiatti | Gli ultimi fatti legati a Marco sono terrificanti ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 24 agosto 2024) Neglimesi il cantante e musicistaè stato al centro di un vero e proprio ciclone mediatico, che ancora oggi continua a far discutere. Il cantautore, in, è stato accusato di stalking da parte dell’ex compagna, la quale proprio tramite i social ha espresso tutta la sua rabbia e il suo dolore per la situazione in cui lei e il compagno Calcutta si trovano a vivere ormai da diverso tempo. In seguito alla notizia, nelle ultime settimanestate tante le celebrità che pubblicamente hanno espresso tutta la loro solidarietà ad, schierandosi apertamente controe augurandosi che la giustizia possa fare il suo corso in tempi brevi, tra cui anche la cantante Emma, a cui lo stessoha risposto con un brano provocatorio.