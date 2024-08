Juventus ufficiale il rinnovo di McKennie | contratto fino al 2026

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tramite un comunicato, laha reso noto che Westonha prolungato il proprioal. Dopo l’esclusione del centrocampista statunitense, seguita dal reintegro in squadra, le due parti hanno trovato l’accordo per proseguire insieme ancora per due anni. Di seguito la nota integrale. “Westone lasaranno insieme per altre 2 stagioni: èinfatti il suodial 30 giugno. Arrivato nell’agosto del 2020 dallo Schalke 04 (in mezzo una parentesi di metà stagione in prestito al Leeds da gennaio a giugno del 2023), il centrocampista statunitense hara collezionato 134 presenze con la maglia bianconera fra tutte le competizioni, condite da 13 gol e 15 assist (10 solamente nell’ultima stagione).