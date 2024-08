Via le barriere architettoniche Dalla Regione 17 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) PERUGIA – Supera i 1,7diil fabbisogno regionale complessivo lordo per l’annualità 2023-2024 a sostegno degli interventi volti al superamento ed abbattimento dellenegli edifici privati. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche della casa Enrico Melasecche, ha rideterminato l’ammontare sulla base delle istanze pervenute dai Comuni al 31 luglio scorso, aggiornando il precedente approvato nell’aprile scorso che teneva conto delle domande prodotte dai cittadini al 1 marzo per la concessione dei contributi, determinato in oltre 1 milione e 178mila