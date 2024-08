‘Terzo Millennio’ accanto ai disabili | Percorsi riabilitativi e spazi per anziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un progetto, un oggetto. Anche se definire oggetto un ecografo di ultima generazione non sembra proprio il termine giusto. Un progetto della cooperativa sociale Terzo Millennio – Attesa e Accoglienza che per la sua struttura, il centro San Pietro di San Pietro in Campiano, ha ottenuto un ecografo acquistato grazie alle donazioni dell’Avis di San Pietro in Vincoli. "Siamo estremamente soddisfatti – spiega un felice Marco Bandini, presidente della cooperativa e coordinatore della struttura di San Pietro in Campiano – perché, in questo momento, noi con le nostre forze non avremmo potuto acquistare un ecografo. Ecografo invece fondamentale per i tanti nostri ospiti che perdono il loro patrimonio venoso e, dunque, necessitano di questo strumento per ritrovare le vene per flebo e altre operazioni simili.