Si ritira Tam tam impazzito panico Kamala | la voce che stravolge la corsa alla Casa Bianca

(Di giovedì 22 agosto 2024) L'indiscrezione è di quelle destinate a cambiare, pesantemente, la: il candidato indipendentepresidenza Robert F. Kennedy Jr dovrebbe sospendere la sua campagna venerdì durante un comizio a Phoenix, in Arizona. A riferirlo è la Cnn. Secondo le fonti della rete ci sarebbero colloqui in corso tra il team di Donald Trump e il comitato di Kennedy affinché il controverso candidato indipendente, erede della più importante e influente dinastia democratica americana (Kennedy Junior è figlio di Robert e nipote dell'ex presidente JFK) e noto per molte posizioni anti-mainstream a cominciare da Covid e vaccini, appoggi l'ex presidente e si presenti al raduno che Trump terrà venerdì sempre nell'area di Phoenix.