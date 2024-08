Real Metauro le previsioni del direttore sportivo Berloni Quest’anno il livello è più alto Ma noi contiamo di ripeterci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) La Nuovaè ritornata al lavoro in Prima categoria, torneo che nella scorsa stagione ha affrontato da protagonista. "Speriamo di– osserva ildella NuovaAndrea– certamente è un campionato avvincente, con molte squadre attrezzate per poter salire di categoria. Tra queste vedo la Falco Acqualagna, l’Atletico Mondolfo, l’Avis Montecalvo che ha fatto moto bene l’anno scorso e la Maior che ha ben operato sul mercato. Poi non trascurerei l’Audax Piobbico del nostro ex mister Cipolla. Rispetto all’ anno scorso secondo me si è allargata la griglia delle pretendenti alla vittoria finale, sono scesi in categoria anche giocatori che militavano nei campionati superiori e questo fa alzare l’asticella dei valori". Nove i ‘nuovi’ entrati a far parte della rosa.