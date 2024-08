Meteo | tornano afa e caldo Firenze la prima città italiana a raggiungere i 36 gradi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 –e afa. Lain cui la colonnina di Mercurio salirà? Manco a dirlo,, dove già in queste ora si arriverà a 36. Si tratta di valori, fanno sapere dal Lamma, di 2-4superiori alla norma, che si inseriscono però all’interno di una stagione estiva particolarmente bollente. Oggi pomeriggio, possibili isolati brevi rovesci temporaleschi sulle zone di crinale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Domani, 23 agosto, le temperature saranno quasi stazionarie, con le minime però in lieve aumento, tanto dai 20, se non qualcosa di più, nelle zone di pianure. Insomma, il fenomeno delle notti tropicali continua a rendere difficoltoso il riposo notturno. Sabato 24 altra giornata di sole, con punte di 36nelle zone più interne. Nessuna variazione di rilievo anche per domenica prossima.