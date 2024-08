Lodi mille braccianti sfruttati da un’azienda | Costretti a lavorare fino a 500 ore al mese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lavoravanoa 512 ore al, senza ferie né permessi o riposi. E dovevano alloggiare, pagando peruna quota che veniva decurtata dal misero stipendio, in strutture “precarie, degradanti e sovraffollate”. Un vero e proprio sfruttamento che ha riguardato oltre, per lo più migranti, tra il 2017 e il 2023. Ora, l’imprenditore per il quale hanno lavorato – indagato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – ha ricevuto il divieto di esercitare l’attività d’impresa, disposta dal giudice per le indagini preliminari dial termine dell’inchiesta condotta dalla Finanza con gli ispettori dell’Inps, coordinati dai pm Giulia Aragno e Aurora Stasi della procuragiana guidata da Maurizio Romanelli. Stando a quanto accertando nel corso dell’inchiesta, all’interno dell’azienda agricola – dove si coltivavano ortaggi – sono state 1.