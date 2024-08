Le bici fanno la rivoluzione al Parco Laiala

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Leclettelaal. Bike Revolution è la giornata organizzata dalla Giunta di Castello di Serravalle e da Aiep Editore. L’appuntamento è fissato per giovedì della prossima settimana nelle zone della BiblioBaita e del Pistino Mtb Michael Antonelli, a partire dalle 17.30. In programma percorsi inper bambini e ragazzi a cura della Polisportiva Juvenes. Ma anche prova gratuita di ebike a cura di San Marino Experience e Cobran Bike. E in più è prevista la presentazione del libro di Daniela Veronesi, ex campionessa di ciclismo, e Teodoro Forcellini: ‘Pedalare, camminare, cambiare San Marino’. "Bike Revolution – spiegano dalla Giunta di Castello – sarà un’opportunità divertente per riflettere insieme sulle grandi potenzialità del territorio di San Marino.