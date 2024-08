Fiorentina-Puskas Academy 3-3 | primo gol viola di Kean la qualificazione in Conference League si decide al ritorno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Laha pareggiato per 3-3 contro ilnell’andata dell’ultimo turno dialla, la terza competizione calcistica europea per importanza. Isono andati sotto per 2-0 dopo una dozzina di minuti, hanno completato ribaltato la situazione contro la poco quotata compagine ungherese, ma nel finale sono stati beffati. La compagine toscana dovrà meritarsi l’accesso alla fase a gironi nel match diin programma tra sette giorni in terra magiara: servirà una vittoria, in caso di pareggio si disputeranno i tempi supplementari. Gli ospiti passano in vantaggio al 9?: Kayode commette fallo su Nagy in area di rigore penalty evidente trasformato proprio da Nagy. Tre minuti dopo Kayode sbaglia un disimpegno, Pulijic fornisce un assist perfetto a Soisalo, che in diagonale firma il 2-0.