Famiglia milanese bloccata sulla Ferrata Lipella sopra Cortina d’Ampezzo salvata con l’elicottero

(Di giovedì 22 agosto 2024) Milano, 22 agosto 2024 – Momenti di paura per una, in vacanza a, rimastain alta quota. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è dovuto intervenire, ieri, mercoledì 21 agosto,, nella Tofana di Rozes, la montagnad'Ampezzo (Belluno), per recuperare i quattro escursionisti. I genitori e i loro due figli, in particolare la figlia 29enne che lamentava un dolore al ginocchio, non erano infatti più in grado di proseguire il loro itinerario, arrivati al bivio che conduce da una partevetta del Rozes e dall'altra alla zona delle Tre Dita, dove c'erano le postazioni austriache della Prima guerra mondiale. I quattro, tutti illesi, sono stati lasciati dall'elicottero al Rifugio Dibona, distante un paio d'ore di cammino.