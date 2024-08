Ereditiera americana scomparsa ricerche nel Vicentino Affari sul presunto luogo del delitto | i nuovi dettagli

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ana Maria Henao Knezevic èda Madrid il 2 febbraio scorso. Di lei non si è saputo nulla fino a ieri, mercoledì 21 agosto, quando la polizia italiana e quella spagnola hanno iniziato a cercare il suo corpo (probabilmente senza vita) lungo una strada di montagna nell’Alto, in particolare nel comune di Cogollo del Cengio. Sembra che a uccidere e a far sparire Ana Maria sia stato il marito, David Knezevic, uomo di origine serba ma che ha sempre vissuto con la donna negli Stati Uniti. “Levanno avanti anche oggi”, ha detto il sindaco di Cogollo del Cengio ad, che ha aggiunto: “Anche se ieri hanno dato esito negativo”. Continua, dunque, il lavoro dei Vigili del fuoco, dei poliziotti della squadra mobile di Vicenza, della polizia spagnola e di un ufficiale di collegamento dell’FBI.