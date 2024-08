Il giocattolo di Boba Fett di Star Wars-Guerre Stellari venduto per oltre 1 2 milioni di euro non era mai stato messo in commercio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il prototipo dell’action figure di, personaggio della saga cinematografica di “”, èall’asta negli Stati Uniti per circa 1.210.000. Secondo la casa d’aste Goldin, per la linea di giocattoli delladella Kenner furono prodotti solo circa 30 esemplari del modello “J-Slot (Version 2) Rocket-Firing”, alto quasi dieci centimetri. La figura del misterioso cacciatore di taglie poteva sparare razzi. Questo èanche il motivo per cui ilnon è maiimsul mercato. All’epoca si temeva che i bambini potessero soffocare con i proiettili. La figura è stata venduta all’asta nella sua confezione originale, compresi i biglietti da visita di un ingegnere del controllo qualità che lavorava all’epoca per la Kenner.