Tragedia a Barletta accusa dolori in gravidanza | le prescrivono olio di ricino e il bambino nasce morto

(Di martedì 20 agosto 2024) Una giovane donna, ormai vicina al termine della, ha iniziato a soffrire di forti. Preoccupata, si è recata all'ospedale Dimiccoli diper capire cosa stesse succedendo. I medici, dopo averla visitata, le hanno consigliato di assumerediper stimolare il parto, suggerendole di tornare il giorno seguente per ulteriori controlli. Lae la denuncia Il giorno successivo, la donna è tornata in ospedale. Durante il tracciato, la scoperta drammatica: il cuore delnon batteva più. Il piccolo è natocon un parto cesareo, lasciando i genitori devastati dal dolore. La famiglia ha deciso di denunciare l'accaduto, e la Procura di Trani ha aperto un'inchiesta per capire se ci siano state negligenze da parte del personale medico.