Opening Night Live 2024 | tutti i giochi gli annunci ed i trailer del 20 Agosto

(Di martedì 20 agosto 2024) Si è conclusa da pochi minuti l’, evento condotto da Geoff Keighley che si è preso il compito anche quest’anno di dare il via alla Gamescom. Come di consueto anche l’edizione di quest’anno è stata ricca di novità e sorprese, che troviamo elencate comodamente qui sotto (grazie ad IGN USA): Borderlands 4 Borderlands 4 è statoato ufficialmente e sarà probabilmente disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S nel 2025. Call of Duty Black Ops 6 Raven Sotware ha pubblicato un nuovogameplay dedicato alla campagna di Call of Duty: Black Ops 6. Goat Simulator Remastered Goat Simulator, il gioco pubblicato da Coffee Stain Studios nel 2014, verrà rimasterizzato coni DLC realizzati per il gioco. Proprio in tal senso includerà anche un DLC che era disponibile solo nella versione mobile.