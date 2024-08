Olimpiadi gli sport dove l’Italia non ha ancora mai vinto un oro nella sua storia dopo Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024)ha centrato l’appuntamento con la medaglia d’oro nel tennis e nel volley, impresa mai riuscita in passato: nel primo caso il merito è di Sara Errani e Jasmine Paolini, vittoriose nel doppio femminile, mentre nel secondo è della Nazionale femminile. In questi, in passato, erano comunque arrivate delle medaglie di diverso metallo: nel tennis il traguardo raggiunto a1924 da Uberto de Morpurgo, che fu medaglia di bronzo nel singolare maschile, è stato eguagliato ada Lorenzo Musetti, mentre nel volley la Nazionale femminile non era mai salita sul podio, mamaschile aveva centrato 3 argenti (Atlanta 1996, Atene 2004 e Rio 2016) e 3 bronzi (Los Angeles 1984, Sydney 2000 e Londra 2012).