Non è che uno può sempre Kursk e il caos in Russia? Le parole clamorose del generale Camporini

(Di martedì 20 agosto 2024) Continua l'avanzata ucraina nella regione russa die mentre Volodymyr Zelensky si dice soddisfatto in quanto "stiamo raggiungendo i nostri obiettivi. Questa mattina abbiamo un altro rifornimento per il fondo di scambio per il nostro Paese", in Italia continua il dibattito sulla controffensiva di Kiev. Intanto, le forze armate ucraine hanno distrutto anche il terzo e ultimo ponte sul fiume Seym, a poca distanza dal villaggio di Karyzh nella regione russa di, nel distretto di Glushkovsky. La distruzione del terzo e ultimo ponte rende ora impossibile il rifornimento delle forze russe presenti nella zona.