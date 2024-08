Mediaset | 37ma edizione dell’America’s Cup tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 20 agosto 2024)Cup, da giovedì 22 a domenica 25 agosto:Da giovedì 22 a domenica 25 agosto, in esclusiva in chiaro sul canale 20, e in streaming su Sport.it, appuntamento con le regate preliminari dellaCup, che si disputano nelle acque di fronte a Barcellona. In Spagna,i team saranno contemporaneamente in mare: previste 16 regate di flotta, 4 ogni giorno. Gare di preparazione, sono le prime in cui verranno utilizzati gli AC75, barche “volanti”, simboliche della modernità della competizione.i team, compreso New Zealand, parteciperanno ai preliminari, anche se in questa fase le gare contro il Defender non varranno ai fini della compilazione finale della classifica. A seguire, dal 29 agosto fino al 5 ottobre si entrerà nel vivo della competizione, con la Louis Vuitton Cup.