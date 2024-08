Intelligenza artificiale addio?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 agosto 2024) Gartner, la prestigiosa società di consulenza e ricerche di mercato statunitense, prevede che entro la fine del 2025 sarà abbandonato il 30 per cento dei progetti legati all’lanciati dalle aziende in giro per il mondo. Le ragioni saranno le più disparate dai costi troppo elevati a un non chiaro ritorno di valore per spaziare fino alla scarsa qualità dei dati. Bene, quindi la bolla sta per scoppiare. Chi ha buona memoria sa che qualcosa di simile accadrà, perché la storia tende se non a ripetersi, almeno a fare rima. Personalmente mi ritorna in mente la fine del millennio con la bolla Internet. Come dimenticare quella formidabile sbronza quando Tiscali, nell’aprile del 2000, capitalizzava più di FIAT. Personalmente sono fermamente convinto che all’epoca due furono le cause del collasso.