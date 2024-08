I commenti dopo il passaggio del turno contro l’Ascoli guardando alla prossima partita contro il Campobasso di Piero Braglia Troise predica prudenza | Possiamo crescere ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) AREZZO Due gare ufficiali e due vittorie per l’Arezzo di Emanuele. Come a Pesaro una settimana fa, gli amaranto sono andati sotto nel punteggio per poi completare la rimonta con un gol per tempo firmati da Chiosa, che il tecnico napoletano sembra aver messo al centro del progetto, e Pattarello, che con l’allenatore avuto già ai tempi della Primavera del Bologna è chiamato al definitivo salto di qualità. E così, a pochi giorni dal debutto in campionato,al Comunaleil neopromosso, squadra e tifoseria fanno il pieno di entusiasmo., però, tiene i piedi ben piantati a terra e per il momento preferisce fare il pompiere, come dimostrano le dichiarazioni al termine della sfida con: "Abbiamo superato ilmostrando mentalità e, a tratti, un bel gioco.