Spreco alimentare in estate come combatterlo per risparmiare 40 mila tonnellate di cibo

(Di lunedì 19 agosto 2024) Le vacanze estive sono ormai un ricordo per molti, ma le conseguenze del turismo di massa continuano a farsi sentire. Too Good To Go, l’azienda ad impatto sociale leader nel contrasto allo, sottolineaanche dopo l’afflusso turistico, il problema dellorimanga un’emergenza. Il 2023 è stato un anno eccezionale per il turismo estivo in Italia, con risultati che hanno superato le aspettative e hanno segnato un’importante ripresa del settore dopo le difficoltà degli anni precedenti. Anche per il 2024 le previsioni confermano il trend positivo. Il Belpaese rimane infatti una tra le mete preferite per il turismo: si stima infatti che saranno circa 216 milioni le presenze straniere in Italia nel corso dell’. Questo, insieme ad elementi legati alla stagionalità, si può tramutare però anche in unodiaggiuntivo.