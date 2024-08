‘Oshi no Ko – My Star Il Romanzo | Spica la prima stella della sera’ arriva il 28 agosto

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 19 agosto 2024)in edizione italiana (per J-POP Manga) ilispirato a una delle serie manga di maggior successo degli ultimi anni: Oshi no Ko – My. Il, lasera. Scritto dall’autoreserie, Aka Akasaka, e da Hajime Tanaka, le copertine e le illustrazioni sono firmate dal disegnatore Mengo Yokoyari. Ilarricchisce la storia del manga, raccontando un momento cruciale del passatoprotagonista, la idol Ai Hoshino, e rivela alcune importanti verità sull’incontro di Sarina e Gorodi reincarnarsi nei figli di Ai. In aggiunta, è contenuto nel volume anche il racconto inedito Punto di vista B. Oshi No Ko – My. Il, lasera sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 28. Oshi no Ko – My