Molte persone creano un legame affettivo con certi farmaci quasi materno Ma attenzione | possono creare dipendenza | il nuovo studio e il parere dell’esperto

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una persona su tre che assume antidolorifici oppioidi dietro prescrizione medica mostra segni di. È la conclusione di unoche ha coinvolto oltre 4,3 milioni di adulti affetti da dolore cronico. L’analisi è stata condotta dai ricercatori dell’Università di Bristol che hanno preso in esame 148 studi, a loro volta suddivisi in quattro categorie, a seconda di come gli studi definivano l’uso problematico di oppioidi. Da qui il rilievo diun soggetto su tre (30%) che ha mostrato segni e sintomi die disturbo da uso di oppioidi, come desiderio compulsivo, ridotta risposta al farmaco o astinenza. E ancora, considerando altri dati (pubblicati sulla rivista Addiction), si sono verificati alcuni comportamenti anomali nel 22% dei casi. Si va dalla richiesta anticipata di altro farmaco a ripetuti aumenti delle dosi o frequente perdita delle prescrizioni.