Come finisce il film Vi presento Joe Black | tra la vita e la morte

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nel finale delTiJoe, William Parrish (Anthony Hopkins) accetta la propria mortalità e si prepara a morire, sapendo che Joe(Brad Pitt), che in realtà è la personificazione della, lo porterà via. Prima di andarsene, William organizza una grande festa per il suo 65º compleanno, durante la quale risolve alcune questioni personali e fa pace con la sua famiglia. Nel frattempo, Joe, che ha vissuto tra gli esseri umani per un breve periodo, si innamora di Susan, la figlia di William (Claire Forlani). Questo sentimento lo porta a sperimentare emozioni umane, cosa che complica la sua missione di portare via William. Alla fine, Joe capisce che non può continuare la sua relazione con Susan perché non appartiene a questo mondo. Nella scena finale, Joe e William si allontanano insieme verso un ponte, simbolo del passaggio di William dall’altra parte.