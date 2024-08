L’importanza di proteggere gli occhi in estate dai raggi ultravioletti

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 17 agosto 2024) Andrea Romani, direttore Area Dipartimentale di Oculistica Asl Toscana Sud Est: «Anche la luce solare riflessa da superfici come acqua o sabbia può esporre glia quantità significative diUV, aumentando il rischio di danni»glidai, soprattutto in, è fondamentale per non esporre la vista a potenziali rischi come l’insorgenza precoce di malattie oculari. L’esposizione aiUV può, infatti, danneggiare le strutture oculari anche indirettamente, inducendo la produzione di radicali liberi, molecole altamente reattive che attaccano le membrane cellulari, le proteine e il DNA e provocando danni ossidativi.