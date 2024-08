Gemelli di 4 giorni uccisi il dramma del padre | Ho registrato nascita e morte lo stesso giorno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Ildi unche nellosi trova costretto a dover registrare i certificati die didei suoini di soli 4. Siamo di fronte all’indicibile, di fronte al baratro più assoluto. Quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza è impressionante. Undi ritorno dall’ospedale dei Martiri di Al-Aqsa, dove si era recato per registrare i certificati didei suoi duedi 4, ha fatto la tragica scoperta dell’one dei due bambini, della moglie e della suocera, in seguito ad un raid israeliano. Mohammed Mahdi Abu al Kumsan ha raccontato: “Loin cui ho ottenuto i loro certificati di, ho dovuto presentare anche i loro certificati di, per i miei figli, e anche per la loro madre. Non c’è stato alcun preavviso prima che la casa fosse bombardata”.