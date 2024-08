Duecentomila euro di lavori non pagati lussuoso yacht posto sotto sequestro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Viareggio, 17 agosto 2024 – Loera pronto a prendere il largo dopo importantidi refit e manutenzione, ma l’armatore, un imprenditore svedese nel mondo dei carburanti per le navi passeggeri, dovrà rinviare le sue vacanze in giro per il Mediterraneo. La sua lussuosa imbarcazione, l’Early Grey di 20 metri, costruita nel 2009 dal cantiere navale Wally, è stata bloccata nel porto di Marina di Pisa,conservativo dal Tribunale di Pisa. Il motivo? Non aver completato il saldo di 160 milapiùextra per un totale di 200 milaalla ditta che ha effettuato il refit. La vicenda inizia oltre un anno fa quando l’armatore svedese, Carlo Jakob Johansson, affida la propria imbarcazione alla Realecon sede legale a Viareggio e cantiere operativo ai Navicelli di Pisa.