Tragedie in mare | uomo di 34 anni muore annegato Ragazzino salvato da un arresto cardiaco

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ferragosto drammatico, a Castel Volturno, nella provincia di Caserta: due lein, avvenute a poca distanza di tempo l’una dall’altra. Il bilancio più grave nella zona di Villaggio Coppola, dove undi 34è morto; a Ischitella, invece, un 12enne dato per morto e andato in, è statoin extremis e poi ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La prima tragedia, quella con il bilancio più pesante, si è verificata intorno alle 11 nei pressi del Lido Paradiso. Il 34enne, mentre si trovava in acqua, per cause ancora in corso di accertamento ha avuto delle difficoltà; il bagnino l’ha notato ed è subito intervenuto in suo soccorso, ma quando è stato riportato a riva, il 34enne era purtroppo già deceduto.