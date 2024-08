Riparte su Sportitalia il Campionato Primavera 1 al via il nuovo canale ‘Primavera Tv’

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 16 agosto 2024)si conferma la casa del calcio giovanile italiano e prolunga la partnership con la Lega Serie A acquisendo i diritti in esclusiva del1 fino al 2027. L’emittente diretta da Michele Criscitiello si è aggiudicata il bando del massimo torneo giovanile italiano per il triennio 2024-2027 garantendosi l’esclusiva delformat a 20 squadre per stagione regolare e playoff fino all’assegnazione del titolo.Ilviene trasmesso da(visibile in chiaro e gratuitamente sul60 del digitale terrestre) dal 2016 e questo è il quarto bando consecutivo che l’emittente si aggiudica. Un legame che ha consentito di valorizzare il prodotto nel tempo dandogli la massima visibilità possibile con un racconto editoriale di altissima qualità.