Grande Fratello Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono rivisti e hanno dormito insieme? Ecco l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 13 agosto 2024) Tentativi di chiarimento tra? Così sembrerebbe. La notizia della rottura, i comunicati social di entrambi, l’allontanamento sul web di, il viaggio improvviso e fuori l’Italia dialle amiche strette e alla sorella,creato non poco subbuglio nei fan Perletti. Numerose fan infatti, in seguito alla notizia della fine della storia tra i due ex gieffini, si erano gettate nello sconforto finendo addirittura in ospedale. Ma qualche giorno dopoiniziato a tirare un piccolo sospiro di sollievo, alimentato da un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano che faceva loro ben sperare: P e M si stanno risentendo. Sicuramente per ora non è un rapporto chiuso. Questo inaspettato retroscena avveniva l’11 di agosto e oggi, a distanza di appena 2 giorni, le cose trasembrerebbero ancora migliori.