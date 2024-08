Olimpiadi Italianità | il murales contro il razzismo che celebra Paola Egonu | FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Un nuovodavanti alla sede del Coni a Roma, raffiguradurante una schiacciata alledi Parigi 2024 ed è la nuova opera della street artist Laika dal titolo “”. La neo campionessa olimpica schiaccia un pallone su cui appare la scritta: “Stop, odio, xenofobia, ignoranza”. “Nel nostro paese non c’è più spazio per xenofobia,, odio ed intolleranza. Ilè una piaga sociale che va sconfitta. Farlo anche attraverso lo sport è importantissimo. Credo in un futuro di inclusività, di accoglienza e di rispetto dei diritti umani. Essere rappresentata da atlete come, Myriam Sylla, Ekaterina Antropova è un onore – ha dichiarato l’artista – Vederle con la medaglia più preziosa dei giochi olimpici al collo, mentre cantano commosse l’inno italiano è una gioia immensa.