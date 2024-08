Assassin Club la recensione | un action-thriller dove uccide bene chi uccide ultimo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 12 agosto 2024) Protagonista diè un esperto sicario che vorrebbe prendersi una pausa, salvo finire coinvolto in un intrigo che lo vede contrapporsi ad altri sei esperti colleghi pronti a tutto. Disponibile su Netflix. Morgan Gaines, un ex operativo dei Royal Marine lavora da tempo come implacabile sicario e all'inizio diviene incaricato dal suo superiore, Caldwell, diare un trafficante europeo di prima grandezza, Luka Lesek. Durante i preparativi, finisce per essere vittima di un'imboscata da parte di un altro cecchino, che elimina l'obiettivo al posto suo. Morgan pensa allora di "staccare" da quell'ambiente criminale per trascorrere del tempo con la sua fidanzata Sophie, ma Caldwell gli offre sei nuovi contratti altamente remunerati. Il protagonista rifiuta ma viene preso di mira da un altro attentato da parte di un collega e