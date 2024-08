Roma incendio oggi vicino al Grande raccordo anulare | evacuato parco acquatico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 - Gli incendi continuano a flagellare. Un maxi rogo è scoppiato a pochi metri dale ildi Hydnia è stato. Il rogo è divampato in via della Pisana: il fumo ha invaso la carreggiata in entrambe le direzioni ed è stato visibile anche da altri quartieri. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio e si sono propagate, complice il vento caldo. Attorno al tardo pomeriggio il rogo è stato ridimensionato. Tante le squadre di protezione civile che sono intervenute a supporto dei vigili del fuoco per ostacolare la strada al fuoco che comunque ha lambito alcune abitazioni. Tanti gli interventi per gli incendi, circa nove: le fiamme sono divampate anche alla Magliana e Trigoria.