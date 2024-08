Ritrovata la 15enne Angelica Pambianco presto l’incontro con la famiglia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024), lascomparsa durante la notte da Cerenova, dove si trovava in vacanza con i genitori, è statadai Carabinieri di Tor Sapienza. La giovane era uscita di casa senza avvisare, facendo perdere le sue tracce e scatenando l’ansia dellae della comunità locale. La notizia del suo ritrovamento è stata comunicata dal sindaco Elena Gubetti, che ha espresso grande sollievo per il lieto fine della vicenda. La sindaca ha ringraziato pubblicamente i Carabinieri di Tor Sapienza per il loro intervento, sottolineando il ruolo cruciale delle forze dell’ordine nelle ricerche. Ha inoltre espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a diffondere la notizia della scomparsa e l’immagine di, facilitando così il suo ritrovamento.è stata trovata in buone condizioni ed è ora in viaggio per riunirsi alla sua