Parigi 2024 pentathlon moderno | Micheli quinta e Sotero 13esima oro a Gulyas

(Di domenica 11 agosto 2024) Sfuma il sogno del podio per l’Italia nelfemminile alle Olimpiadi di. La bicampionessa del mondo in carica Elenaapre la sua gara con un errore nel salto ostacoli di equitazione (293 punti), ma con una strepitosa prova nel bonus round di scherma risale fino al terzo posto provvisorio (12 punti per lei). Una buona prova nei 200 stile libero (2’12?47 e 286 punti) la tiene a ridosso del podio, a due soli secondi dalla coreana Seong. Nella laser run conclusiva però, la romana perde subito contatto le prime tre pagando gli errori al tiro e tagliando il traguardo al quinto posto. Aliceinizia con uno splendido percorso netto nel salto ostacoli, poi guadagna 6 punti nel bonus round di scherma e stravince la prova di nuoto in 2’09?93, migliorando il crono della semifinale e conquistando 291 punti.