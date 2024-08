Il campioncino Carlo Introna a dieci anni centra l’obiettivo | terzo al Campionato europeo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Sul Tricolore si è disteso e poi lo ha portato in trionfo., 10, non poteva credere d’averto: ad appena 10a Bratislava si è aggiudicato ilposto del. "La prima qualifica è andata male, sono arrivato settimo – racconta il– Nella seconda sono arrivato dietro al primo. Avrei potuto anche essere in testa, ma nell’ultima curva ero un po’ largo e ho perso tempo. Ora voglio vincere". Mosso dalla passione,è partito da Landriano ed è arrivato a Bratislava dopo 11 ore in furgone, accompagnato dai membri del team Motorland, in particolare dal suo meccanico Ermanno Valla. Dopo un breve riposo, è salito in sella per provare la pista. "Il team Motorland ed Ermanno Valla mi hanno dato una grande occasione". Sin da piccolissimo andava su cavalli a dondolo e tricicli ma in testa aveva le moto.