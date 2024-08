Palazzo Chigi al Venezuela | Liberare gli oppositori i casi Davila e de Grazia e il silenzio della sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) Inè il caos con le purghe del presidente Nicolas Maduro dopo le elezioni farsa, nelnostrana. "Il Governo italiano continua a seguire con forte preoccupazione la situazione" nel paese sudamericano, "in stretto raccordo con i partner internazionali", si legge in una nota di. "L'Italia chiede alle Autoritàne di rispettare i diritti di tutti i cittadini e di procedere alla liberazione di tutti glipolitici, condannando fermamente qualsiasi minaccia o privazione delle libertà civili", conclude. Ipiù clamoroso sono quelli del parlamentare Williamseletto in Italia nella circoscrizione estero e del parlamentare Americo dedi Maduro con cittadinanza italo-na.