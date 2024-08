LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | iniziata la maratona Crippa vuole essere protagonista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.21: Meucci si è staccato dal gruppo. 15’04” il passaggio dopo i primi 5 km 8.16: Gruppo più allungato ora, si alza leggermente il ritmo, i migliori sono tutti nelle prime posizioni del plotone 8.12: Il gruppo è in Place Vendome, azzurri nella pancia del plotone 8.09: Spettacolare il percorso nei primi km nelle vie del centro di, i grandi protagonisti annunciati non sono nelle prime posizioni del gruppo 8.05: Problema per Nageeye che si è tolto la scarpa, se l’è rimessa ed è ripartito 8.01: Partita la gara! 7.