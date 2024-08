LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia il lead per le medaglie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30 Bentornati per ilche decreterà l’ultimo podio dell’alle. 11.48 Appuntamento dunque alle 12.35 per il, dove si assegneranno le ultimedell’alledi2024. 11.47 Sarà dunque presumibilmente sfida Slovenia-Usa per l’oro mentre per il bronzo ci sono almeno altre quattro atlete. 11.44 Questa la classifica dopo il boulder: Garnbret (Slovenia) 84.4 2. Raboutou (Usa) 84 3. Mackenzie (Australia) 59.7 4. Bertone (Francia) 59.5 5. McNeice (Regno Unito ) 59.5 6. Pilz (Austria) 59.3 7. Mori (Giappone) 39 8. Seo (Corea del Sud) 28.9 11.41 9.6 per Garnbret che chiude il boulder davanti a tutte con 84.4. 11.38 4.8 per l’austriaca Pilz che chiude a 59.3 ed è sesta, ora l’ultima prova di Janja Garnbret che chiuderà il boulder. 11.35 9.