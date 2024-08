Rudi Garcia senza squadra | l’ex allenatore del Napoli ha un nuovo lavoro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 9 agosto 2024)del, intraprende una nuova carriera come commentatore tecnico per DAZN Francia dopo il suo esonero.del, continua a rimanereuna nuova panchina dopo il suo esonero dalla guida degli azzurri. L’francese, che aveva preso il posto di Luciano Spalletti con l’obiettivo di difendere il titolo di campione, non è riuscito a risollevare le sorti della, che ha deluso sia in termini di gioco che di risultati. Nonostante il suo periodo alsia stato caratterizzato da risultati poco brillanti e un’integrazione difficile con i calciatori,non ha ancora trovato una nuova. Nel frattempo,ha deciso di intraprendere una nuova carriera.