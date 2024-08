Fa tappa anche in provincia di Latina il tour 2024 di Fiorella Mannoia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024)prosegue il suoestivo con il concerto “Sinfonica – Live con orchestra”, facendoil 21 agosto all’Arena Virgilio di Gaeta. Dopo il successo delle prime date, tra cui l’anteprima alle Terme di Caracalla, la cantante romana sarà accompagnata dall’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura, composta da 21 elementi e diretta dal Maestro Rocco De Bernardis. Un repertorio rivisitato con nuovi arrangiamenti Il concerto offrirà una rilettura sinfonica dei brani più celebri del repertorio di. Tra i brani in scaletta, successi storici come “Caffè nero bollente”, “Sally”, e “Che sia benedetta”, fino agli ultimi singoli come “Domani è Primavera” e “Mariposa”. Le canzoni saranno riarrangiate da prestigiosi maestri, aggiungendo nuove sfumature e profondità a queste opere amate.