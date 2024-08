Cosa cambia per la 4×100 dell’Italia senza Noah Lyles USA sempre favoriti? Giamaica assente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)non correrà la finale della, in programma questa sera alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Campione Olimpico dei 100 metri non sarà della partita in seguito al malore accusato ieri al termine della gara sul mezzo giro di pista, dove ha conquistato la medaglia di bronzo. L’uomo più veloce del mondo ha contratto il Covid pochi giorni fa e non è nelle condizioni fisiche ideali per disputare la staffetta, il fuoriclasse statunitense ha già annunciato che la propria avventura ai Giochi si è conclusa. Gli USA restano, ma l’asdella loro stella potrebbe creare qualche crepa in seno alla squadra: le certezze si chiamano Christian Coleman, Fred Kerley (bronzo sui 100 metri) e Kenneth Bednarek (argento sui 200 metri), da capire chi correrà al posto ditra Kyree King, Erriyon Knighton e Courtney Lindsey.