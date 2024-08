Caldo eccessivo in Emilia Romagna ecco il weekend di fuoco | le previsioni provincia per provincia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Bologna, 9 agosto 2024 – Ci avviciniamo a uno deipiù caldi dell’anno. Sì perché se al Sud Italia si raggiungeranno punte di 43 gradi anche inesiste il rischio di ‘’ con massime attorno ai 38 gradi. A spiegarcelo meglio è Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro. “Non c’è nulla di nuovo – spiega – l’Anticiclone africano la fa ancora da protagonista e sembra non voglia lasciarci almeno fino a Ferragosto”. "Per questo – aggiunge Nanni – siamo in presenza di una nuova ondata dicon massime del giorno fino ai 38 gradi soprattutto sul settore occidentale della regione. Temperature leggermente più basse invece lungo la costa adriatica dove si raggiungeranno picchi di 35 gradi”.